Tia de atacante do Galo, comentarista da Globo vai à estreia do sobrinho

Comentarista da GloboNews, Flávia Oliveira vestiu camisa do Galo na arquibancada para ver jogo de estreia no Campeonato Mineiro 2023 21/01/2023 18:06, atualizado 21/01/2023 18:06

Reprodução/TV Globo

“Tia” do atacante Paulinho, reforço do Atlético para a temporada 2023, a comentarista da GloboNews Flávia Oliveira foi para Belo Horizonte (MG) ver a estreia do sobrinho com a camisa alvinegra.

E, como tia coruja, a jornalista vestiu a camisa do Galo na arquibancada do Independência para ver o primeiro jogo do ano na estreia contra a Caldense pelo Campeonato Mineiro 2023.

