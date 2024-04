Usuários do CER IV se preparam para receber órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção

Tiragem de medidas para confecção de OPM no CER IV (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, realizou na segunda-feira (22) a tiragem de medidas para a confecção de órteses e próteses, aos usuários do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

As OPM são essenciais para garantir a melhoria na qualidade de vida e independência de pessoas com deficiências físicas ou limitações de mobilidade. Usuário do CER IV, Domingos destacou a importância dos dispositivos: “tirei o molde e em breve estarei com minha perna. Estou feliz, vou realizar o maior objetivo da minha vida que é voltar a andar”.

