Valdemar abre o jogo sobre o que pensa de Carlos Bolsonaro

Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto garante não guardar nenhuma mágoa de Carlos Bolsonaro. O chefe do partido de Jair Bolsonaro revela ter planos de assinar a ficha de filiação de Carlos, atualmente no Republicanos.

“As portas do PL estão abertas para Carlos Bolsonaro, para que ele concorra ao que quiser. Se quiser disputar a reeleição a vereador no Rio no ano que vem, tem carta branca. Se quiser se candidatar a deputado estadual ou federal em 2026, também. Avalio que ele é um excelente quadro”, disse Valdemar à coluna.

Dessa forma, o dirigente busca afastar rumores de que as portas da sigla estariam fechadas para o parlamentar. Em 2020, Carlos foi o segundo vereador mais votado do Rio, com 71 mil votos.

Carlos é considerado o filho mais ideológico do ex-presidente e, por isso, costuma desagradar com frequência a políticos do Centrão. Na semama passada, o parlamentar ganhou o noticiário após um laudo do MP apontar prática de rachadinha em seu gabinete. Os promotores investigam se Carlos teria se beneficiado com a medida.