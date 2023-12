Valdemar declara apoio a Nunes e diz que Bolsonaro deve indicar vice

Segundo o presidente do PL, o atual prefeito de SP não deve se filiar ao seu partido; o ex-presidente sinalizou apoiar Salles

Nos últimos meses, houve uma indefinição do apoio por parte de Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de São Paulo: a reeleição de Nunes ou a candidatura do deputado Ricardo Salles (PL)



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta 6ª feira (22.dez.2023) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apoiará a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo e deve indicar o vice na disputa na maior cidade do Brasil. As eleições municipais serão realizadas em 2024.

Valdemar disse que o MDB é um “parceiro” do PL e que não há planos para que Nunes se filie ao partido de Bolsonaro. As declarações foram dadas ao jornal Folha de S.Paulo.

Nos últimos meses, houve uma indefinição do apoio por parte de Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de São Paulo: a reeleição de Nunes ou a candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL). O ex-presidente disse que Salles fez um “excelente trabalho” como ministro do Meio Ambiente em seu governo e que a eleição em SP “seria uma oportunidade de recompensá-lo”.

O ex-ministro do Meio Ambiente tenta viabilizar seu nome como candidato do bolsonarismo, mas não tem o apoio do partido. Em junho, anunciou ter desistido da disputa. No começo do outubro, porém, voltou a articular a campanha. O Poder360 apurou que Bolsonaro orientou Salles a não se desfiliar do PL neste momento. Ele pediu “calma” ao seu ex-ministro enquanto costura a estratégia para a disputa pela Prefeitura de São Paulo.

O ex-presidente sugeriu a Salles que não aceite a oferta do presidente do PL de sair do partido para concorrer à eleição por outra sigla.

VALDEMAR FECHA APOIO A NUNES Como mostrou o Poder360, Valdemar já sinalizou que o PL fará campanha pela reeleição de Nunes. Inicialmente, Bolsonaro aceitou, mas o impasse começou porque o atual prefeito demonstra resistência em ter a imagem vinculada ao ex-presidente, o que poderia prejudicá-lo em um eventual 2º turno.

Há uma avaliação interna de que a rejeição a Bolsonaro é maior que os votos que ele atrai. Na capital paulista, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vencedor com 53,54% dos votos, contra 46,46% de Bolsonaro. No Estado todo, porém, perdeu: teve 44,76% dos votos, ante 55,24% do ex-presidente.

Aliados de Bolsonaro se incomodam com a situação. Fabio Wajngarten, advogado e assessor do ex-presidente, fez críticas nas redes sociais à situação de vai e vem da proximidade com Bolsonaro. “Ninguém, repito, ninguém se apropriará de votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante. A era dos gafanhotos acabou. Fica a dica”.

No final de novembro, Bolsonaro disse que tem tido que “engolir” os candidatos de Valdemar Costa Neto para as eleições municipais de 2024. “O Valdemar fala que eu mando no partido. Gostaria que fosse verdade, mas a palavra final é dele”, afirmou o ex-presidente em evento do PL.

A sigla espera eleger até 1.500 prefeitos em todo o Brasil em 2024. A popularidade de Bolsonaro será a vitrine dessa estratégia. Enquanto ele e Michelle devem viajar o Brasil para atrair o eleitorado feminino e da 3ª idade, o partido ainda deve explorar as pautas conservadoras de costume.

Se confirmada a intenção de Salles de disputar a Prefeitura de São Paulo, ganha força a tendência de fragmentação do voto de centro-direita na disputa de 2024. Ele dividirá o eleitorado mais conservador com Nunes e com o deputado Kim Kataguiri (União Brasil), que também deve se candidatar. A vitória de um candidato já no 1º turno fica mais difícil.