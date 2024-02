Valentina Bandeira acusa Ed Gama de roubar sua vaga no time do BBB24

Valentina Bandeira satitirou a dispensa da TV Globo para integrar a equipe do Big Brother Brasil 24. A atriz e influenciadora participou do quadro Porta News, do Porta dos Fundos, ao lado e Ed Gama, e tirou satisfações com o humorista, que assumiu seu lugar no comando do quadro Conversa com o Eliminado, com Thaís Fersoza.

“Eu sou Valentina Bandeira, a pessoa de quem Ed Gama roubou a vaga no quadro Conversa com o Eliminado”, disse ela, em tom de brincadeira.

Valentina Bandeira é “demitida” do BBB24 e fãs se revoltam com Boninho

“As pessoas me chamam de Valentina Bandeira, que sabe o que fez e só esperava que Ed Gama tivesse ligado antes de sair na mídia”, continuou a atriz, arrancando um pedido de desculpas de Ed Gama.

“Valen Bandeira estava num dia ruim, mas é madura o suficiente para lidar com as consequências das suas próprias escolhas”, completou. Veja:

Entenda Valentina Bandeira deixou o time de apresentadores do Big Brother Brasil, após falar demais em um vídeo no Youtube. Na ocasião, ela revelou em primeira mão que apresentaria o bate-papo com os eliminados ao lado de Thais Fersoza, o que desagradou a emissora, que ainda não havia feito a divulgação oficial.

A atriz recebeu o apoio de amigos e fãs e voltou para agradecer dias depois. “Impossível encontrar palavras para agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Muito obrigada!”, escreveu.

Valentina Bandeira Reprodução/Redes Sociais

Ela foi dispensada da equipe do BBB24 Paulo Belote/Globo

A Cora, de Quanto Mais Vida, Melhor, revelou que “ele é tudo isso”: “Ele seduz [até] uma planta. Surreal. O olhar dele é conquistador” Divulgação/Globo

Valentina Bandeira ficou conhecida por interpretar Cora, em Quanto Mais Vida Melhor. Na cena, ela se casa com Roni (Felipe Abib) Divulgação/Globo