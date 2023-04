Vídeo: bandidos são presos após perseguição e batida no Sudoeste

Após uma perseguição em alta velocidade pelo Sudoeste, bairro de alta renda do Distrito Federal, a Polícia Militar (PMDF) capturou dois assaltantes de carro, na noite de sexta-feira (14/4).

Os bandidos haviam furtado um veículo na região administrativa no Guará. Com o auxílio de câmeras de segurança, os policiais conseguiram localizar o automóvel na Primeira Avenida do Sudoeste.

Depois de terem sido flagrados pela equipe do Grupo Tático Operacional do 3º BPM (GTOP 23), os criminosos tentaram fugir.

A perseguição foi perigosa, pois havia, por exemplo, pedestres circulando pela região. A dupla de criminosos foi presa em flagrante. Os nomes dos assaltantes não foram divulgados.

Segundo a PMDF, os suspeitos possuem diversas passagens pela polícia por crimes como tentativa de homicídio, roubo, furto e receptação.

