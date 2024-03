Valeriote Cursos realiza evento no Rio de Janeiro na Semana Nacional da Nova Lei de Licitações e Contratos

A Valeriote Cursos está realizando o maior evento de licitação do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Licitanet: II SEMANA NACIONAL DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – 14.133/21.

Com mais de 200 servidores públicos presentes, o evento da Valeriote Cursos, acontece no Novotel Porto Atlântico, de 12 a 15 de março. Cerca de 200 participantes, de 12 Estados da Federação, de mais de 40 órgãos públicos e privados.

Juninho Valeriote, CEO da empresa, realizou a apresentação o evento ao lado do professor carioca Raphael Ícaro, que iniciou a série de palestras. Palestraram o médico, deputado federal e atual Secretário de Saúde do Município do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Soranz; o Procurador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Bruno Verzani, e os professores Antônio Netto e Silvio Lima.

Eduardo Guimarães, Saulo David e Rafael Pacheco foram os professores responsáveis pelos cursos temáticos apresentados no segundo e terceiro dia do evento.

Nesta sexta-feira (15/03), acontece o último dia do evento, com a palestra do renomado palestrante Jamil Manasfi, que abordará o seguinte tema: “A Atuação do Pregoeiro e do Agente de Contratação sob o prisma da Nova Lei de Licitações e Contratos – 14.133/21”.

Com o sucesso deste evento, a Valeriote Cursos se consolida como uma das grandes empresas no segmento de capacitação e treinamento de servidores públicos. Oriunda da pequena São José de Ubá/RJ, hoje a empresa ganhou o Brasil, tendo treinado e capacitado mais de 6.000 mil servidores, de mais de 500 órgãos.

