Sacolão Center – Casa dos Temperos anuncia chegada de loja em Itamaraju

O município itamarajuese vivencia momentos de potencialização e domento na economia, com a chegada de mais uma loja do seguimento de Hortifrúti.

Será inaugurado no dia 27 de abril de 2023, o Sacolão Center – Casa dos Temperos, uma loja ideal para você adquirir frutas, verduras, legumes, temperos secos, frios e congelados com praticidade e conveniência.

A loja está sendo montada na Avenida Getúlio Vargas – Centro (Fundo da Loja Americanas), com muitas novidades, sofisticação, acessibilidade e boa localização.

O Sacolão Center – Casa dos Temperos tem um grande diferencial atuando no sistema banca cheia ofertando qualidade nos alimentos que chegarão a mesa da população, a loja com versão compacta vem para proporcionar facilidade, comodidade e conforto para os clientes.

Além da loja física, os clientes também terão a opção de comprar pelo delivery, com rapidez e eficiência.

Produtos selecionados diretamente do produtor para você consumidor garantindo economia e ofertas especiais, a grande inauguração vai impactar a cidade com um mix de produtos para você aproveitar.

O proprietário do Sacolão Center – Casa dos Temperos destaca a responsabilidade com a cidade contribuindo para a geração de emprego e renda, cumprindo a função social e responsabilidade alimentar de garantir qualidade a mesa da população.

Por: Sacolão Center – Casa do Temperos