Vamos fortalecer o empreendedorismo, diz Lula sobre novo ministério

Ministro Márcio França (esq.) e o presidente Lula (dir.) com a sanção presidencial responsável pela criação do (MEMP) Ministério Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Ricardo Stuckert/PR – 16.jan.2024

PODER360 17.jan.2024 (quarta-feira) – 9h43



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em seu perfil no X (ex-Twitter) que a criação do Ministério do Empreendedorismo vai ajudar a fortalecer um “importante” setor da economia. Na 3ª feira (16.jan.2024), o petista sancionou a MP (medida provisória) 1.187 de 2023, que criou a pasta. O ministro Márcio França, que havia sido realocado depois de perder o posto de ministro de Portos e Aeroportos para Silvio Costa Filho, afirmou que a “missão é fortalecer políticas, estimular o microcrédito e facilitar o acesso a recursos financeiros, provocando impacto positivo na geração de empregos”.