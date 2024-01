Vanessa Lopes reaparece após ter deixado a casa do BBB 24

Vanessa Lopes foi vista, pela primeira vez após deixar o Big Brother Brasil 24, em uma praia em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. A informação, que circulou nas redes sociais, foi confirmada por Lucas Pasin e pelo Metrópoles.

Essa foi a primeira aparição de Vanessa Lopes desde que desistiu do BBB 24 – na casa, a influenciadora apresentou comportamentos que geraram preocupação no público.

Vanessa esteve em um quiosque da praia de Castelhanos, no último domingo (28/1). O registro foi feito por pessoas que estavam no local. Segundo o Notícias da TV, Vanessa Lopes estava bem e interagiu com admiradores que a abordaram.

Vanessa Lopes Como está Vanessa Lopes? Na última sexta-feira (26/1), a equipe de Vanessa Lopes divulgou um boletim médico da influencer. No comunicado, eles informaram que a influencer estava recebendo tratamento após deixar o BBB 24.

“A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento”, diz o comunicado.

Alisson Ramalho, pai de Vanessa, também tinha se pronunciado nas redes sociais. Ele gravou um vídeo, no qual negou que a família tivesse rompido. Veja o depoimento.

“Quando a Vanessa saiu do programa veio diretamente para nossa casa. Ela está com a família, com o médico dela e todos os profissionais que são muito importantes neste momento, que demanda atenção e muito cuidado”, afirmou.

Saída do BBB 24 Longe das redes sociais desde quando apertou o botão de desistência do BBB24, Vanessa Lopes. Na casa, a tiktoker já vinha preocupando os participantes e o público com suas reações e atitudes dentro da casa.

“Eu sei a minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que eu sei da minha loucura”, afirmou Vanessa Lopes antes de apertar o botão.