Faturando alto! Saiba o valor do cachê de Deborah Secco

Que as famosas têm um cachê alto muita gente sabe, mas a maioria das pessoas não tem ideia de quanto. Esta colunista que vos escreve descobriu, com exclusividade, o valor cobrado por uma atriz famosa, recém-separada, para participar de um evento.

Acontece, queridos leitores, que Deborah Secco está faturando alto e a gente conta detalhes para vocês agora. Fontes da coluna revelaram que a global cobrou nada menos do que R$ 200 mil para desfilar.

A ideia dos organizadores, segundo nossos amigos, era que a atriz fizesse quatro entradas na passarela e foram em busca dos contatos profissionais dela, mas foram surpreendidos com o montante cobrado por ela.

Fim do casamento com Hugo Moura Deborah Secco e Hugo Moura não são mais um casal e a notícia veio à público no início deste mês. Segundo o site BNews, a atriz e o baiano já colocaram fim no casamento há um tempo. Fontes da página revelaram, ainda, que ela não tornou pública a separação, pois tem esperança de uma reconciliação.

O portal relatou, inclusive, que Hugo Moura parece não querer pensar sobre o divórcio. Os dois completaram 9 anos juntos recentemente e são pais de Maria Flor, de 8 anos. Antes mesmo da confirmação do rompimento, muitas especulações sobre o motivo começaram a circular por aí. Uma das razões seria, ainda de acordo com o BNews, a exposição exagerada da relação por parte de Deborah Secco.

No Instagram de Hugo, a última publicação em que a mulher aparece foi feita em setembro do ano passado e se trata de uma divulgação. Já no perfil de Deborah, o marido também não tem sido assunto.

A coluna procurou Deborah Secco e Hugo Moura, mas ambos ainda não responderam. Ao Gshow a equipe da atriz confirmou a informação. “Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto”, afirmou a nota.

Deborah Secco levou affair e filha a passeio A notícia do fim do casamento de Deborah Secco e Hugo Moura pegou todos de surpresa. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, os dois já estavam separados desde o início do ano, mas mantinham a situação de maneira reservada.

A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu que, no fim de 2023, pouco tempo antes de se separar, Deborah Secco fez um passeio de barco no Rio de Janeiro ao lado da filha, Maria Flor, e de um suposto affair.

Segundo fontes, além do rapaz e da filha, a atriz foi acompanhada de uma assistente, uma amiguinha de Maria Flor e do casal Rafa Kalimann e Allan Souza Lima.

O passeio de barco aconteceu na região da Urca, na zona sul da cidade. A princípio, o rapaz que acompanhava Deborah era um amigo. No entanto, em determinado momento, a atriz teria começado a trocar beijos com ele para quem quisesse ver.

Vale lembrar que Deborah Secco já havia contado, em outras ocasiões, que mantinha um casamento aberto com Hugo Moura. E, além da filha de 8 anos, Rafa e Allan foram testemunhas de uma das ficadas da atriz pouco antes do término do casamento.

Hugo Moura posta indireta após término Após a equipe de Deborah Secco confirmar o rompimento, uma postagem de Hugo Moura na manhã da última quinta-feira (4/4) veio à tona, apesar de ele ter apagado pouco tempo depois. “Nunca subestime o poder da sua irrelevância”, dizia a mensagem.

No Twitter, o nome de Deborah Secco ficou entre os assuntos mais comentados por muitas horas.

Os internautas analisaram o término dos dois. “Faz uns meses que só saía notícia dela falando coisas relacionadas à intimidade do casal. Já tava cansado de ver pra gente de fora, imagina pra ele…”, opinou um. “Não é qualquer homem que aguenta uma mulher de atitude e bem resolvida, não. Se terminou, é porque o cara não está preparado para ter uma mulher de verdade ao lado dele”, declarou outro. “Pra vocês verem que casamento aberto não funciona”, pontuou mais uma pessoa.