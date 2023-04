Vatapá Comedy Club faz apresentação em Feira de Santana; assinantes CORREIO têm desconto especial

Contando piadas autorais sobre o dia dia do baiano, a apresentação do grupo, que reúne os principais expoentes da comédia stand-up baiana, formado pelos comediantes Jhordan Matheus, João Pimenta, Matheus Buente e Tiago Banha, traz a visão, sempre bem humorada da nossa realidade.

Temas como música, televisão, relacionamentos, família e até a história da Bahia, não ficam de fora da criatividade nem da língua afiada dos comediantes, que se revezam no palco. E eles vã invadir Feira: na próxima sexta-feira (28), os quatro estarão na Câmara de Dirigentes Lojistas de Feira de Santana apresentando o espetáculo.

Os ingressos estão à venda no Sympla, com desconto de 40% para assinantes do Clube CORREIO.

Nos últimos anos, o quarteto acumula apresentações por diversas capitais do país e agora volta à cena baiana, reunindo sua formação completa, em show inédito em Salvador.