Vegetti marca duas vezes e Vasco goleia Portuguesa pelo Carioca

Encerrando o domingo (26/1) de futebol pelo Campeonato Carioca, Vasco e Portuguesa se enfrentaram em São Januário pela 5ª rodada. E quem se deu bem foi o Gigante da Colina, que venceu por 4 x 1, com dois gols de Vegetti, um de Coutinho e outro de Paulo Henrique. Joãozinho fez o gol da Portuguesa.

No dia 1º de fevereiro, o Vasco enfrenta o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela 7ª rodada do Carioca. A partida é uma realização Metrópoles Sports. Os ingressos para este compromisso já estão a venda.

Resumo da partida

O primeiro tempo entre Vasco e Portuguesa-RJ foi do marasmo e da falta de criatividade das duas equipes para um encerramento em alto ritmo. Foi a partir dos 22 minutos, com o gol de Vegetti, que a partida pegou fogo. O atacante argentino aproveitou falha do goleiro, que chutou a bola em cima do jogador vascaíno antes de ir para o fundo das redes.

Aos 38, Coutinho apareceu marcando um golaço, chutando da entrada da área sem chances para o goleiro Bruno, 2 x 0. Antes do intervalo, Joãozinho chutou da entrada da área, a bola desviou em Oliveira sem chances para Léo Jardim, 2 x 1.

O Gigante da Colina voltou para a segunda etapa buscando o terceiro gol, criando chances e partindo para o ataque. A postura, no entanto, deu espaços para a Portuguesa, que também criou oportunidades de gol. Só que aos 36, prevaleceu a força do cruzmaltino. Paulo Henrique fez ótima jogada pela direita, driblou o zagueiro e bateu para fazer o terceiro.

Logo na sequência, Hugo Moura cruzou para Vegetti que não desperdiçou, 4 x 1 para o Vasco.