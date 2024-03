Veículo clonado é apreendido em operação do Departamento de Trânsito e ROMU

(Foto: Reprodução)

Na quinta-feira (21), ocorreu uma operação do Departamento de Trânsito em parceria com a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) em Teixeira de Freitas. Durante a ação, ocorreu a abordagem de cerca de 90 veículos, dos quais 17 foram removidos devido ao atraso no Licenciamento/IPVA, transporte clandestino de passageiros, condutores inabilitados e irregularidades nos veículos que não foram possíveis serem sanadas no local.

Também foi possível identificar e remover ao pátio da delegacia um veículo que apresentava indícios de adulteração no chassi e no motor, sendo o mesmo identificado como clone de outro veículo. Esse resultado demonstra a importância de ações ostensivas de fiscalização por parte do município.

A capacitação e treinamento da Guarda Municipal de Teixeira de Freitas para a implementação da ROMU é de autoria da atual gestão, que tem como prioridades a prevenção e repressão de crimes, o atendimento a emergências, o fortalecimento dos laços comunitários e o apoio às forças de segurança.

