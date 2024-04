Veículo de ex-vereador pega fogo em Itamaraju

Moradores do bairro URBIS III, auxiliaram um ex-vereador, a conter o princípio de incêndio no seu veículo pessoal, durante a manhã desta segunda-feira (22) de abril em Itamaraju.

Uma possível falha elétrica no veículo utilitário, avançou com chamas na parte frontal do carro. Munidos de balde e muito altruísmo, populares conseguiram debelar o fogo que rapidamente avançava ao veículo.

As imagens do incidente foram compartilhadas nas redes sociais e foram enviadas por uma internauta pela ferramenta Whatsapp do portal Itamaraju Notícias.

Apesar do susto e prejuízos não houve registro de feridos.