Vídeo, registra momento de grave acidente, imagens são fortes

Um grave acidente de trânsito, vitimou Thiago Coutinho, popularmente conhecido como Tigrão da JBS, durante o último sábado (17) de fevereiro, na rodovia que liga os municípios de Itapetinga e Itororó.

Imagens registradas por um veículo que seguia na rodovia, onde Thiago Coutinho, acabou se envolvendo numa colisão frontal, detalham o momento exato do acidente.

Thiago Coutinho, avançou a faixa contrária e bateu de frente com um veículo de passeio, sendo arremessado.

Pessoas que transitavam pela rodovia, notificaram as autoridades e equipes de resgate estiveram no local, promovendo os primeiros atendimentos, mas devido a gravidade dos ferimentos, Thiago Coutinho acabou morrendo no local.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetinga.