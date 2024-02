Veja 7 comédias românticas para assistir no Valentine’s Day

O Valentine’s Day, comemorado nesta quarta-feira (14/2) em diversos países, é uma data para celebrar o amor, assim como o Dia dos Namorados, no Brasil.

No também conhecido como Dia de São Valentim, cada casal apaixonado escolhe maneiras diferentes de tornar a data ainda mais romântica, seja com trocas de presentes ou um jantar especial, mas existem ainda os que preferem assistir a um filme no aconchego do lar.

Para os enamorados e solteiros que estão em busca de um pouco de romance, a Coluna da Claudia Meireles separou 7 filmes que mostram verdadeiras histórias de amor.

Filmes para assistir no Valentine’s Day Amor a Toda Prova Amor a toda prova Cativante e engraçado, o filme Amor a Toda Prova explora as nuances dos relacionamentos de maneira única. Com diálogos e cenas marcantes, a comédia romântica explora situações comuns nos relacionamentos de forma surpreendente. Disponível na HBO Max.

Todos Menos Você Todos menos você Para os que preferem assistir às obras em uma sala de cinema, a comédia romântica Todos Menos Você é uma ótima escolha. Além de ter recebido muitos elogios pelas cenas engraçadas, o filme é o responsável pela música Unwritten de Natasha Bedingfield estar no topo das paradas. Disponível nos cinemas.

Como Perder um Homem em 10 dias Como Perder um Homem em 10 Dias Leve e divertido, Como Perder um Homem em 10 Dias é uma comédia romântica encantadora que dá vontade de assistir inúmeras vezes. Com cenas inesquecíveis, o clássico clichê retrata momentos muito comuns em relacionamentos com humor. Disponível para alugar no Prime Vídeo.

Orgulho e Preconceito Orgulho e Preconceito A adaptação do clássico romance de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, mostra o complexo relacionamento entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. O belo filme prova que as histórias de amor são atemporais. Disponível no Telecine.

Rye Lane — Um Amor Inesperado Rye Lane — Um Amor Inesperado Cheio de química, o longa Rye Lane – Um Amor Inesperado acompanha dois jovens que acabaram de passar por um término e tentam superar as decepções amorosas. O filme explora a paixão de uma forma muito bem humorada. Disponível no Star+.

Simplesmente Acontece Simplesmente Acontece Com encontros e desencontros, esse filme mostra que, mesmo quando tudo conspira contra, o amor consegue prevalecer. Antes de ser sobre romance, Simplesmente Acontece é sobre amizade e companheirismo. Disponível no Telecine e no Prime Vídeo.

Me Chame Pelo Seu Nome Me Chame Pelo Seu Nome O filme Me Chame Pelo Seu Nome é uma viagem pelo romance e pelo autoconhecimento. Com um cenário lindíssimo e uma trilha sonora envolvente, a película é marcada pela atmosfera romântica. Disponível na Netflix.

