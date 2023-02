Veja a classificação atualizada do Campeonato Baiano

A 7ª rodada do Campeonato Baiano chegou ao fim e agora restam apenas três vagas para as semifinais do estadual. Líder com 18 pontos, o Bahia foi o primeiro time a se garantir no mata-mata ao bater o Bahia de Feira, por 2×1, na noite desta quarta-feira (8).

O Jacuipense, com 13 pontos, aparece na segunda colocação depois de vencer o Barcelona, por 3×1, em Riachão do Jacuípe. Juazeirense, também com 13, e Itabuna, com 12 pontos, fecham o G4.

Quem promete brigar até a última rodada por uma vaga é o Vitória. O rubro-negro bateu o Atlético de Alagoinhas fora de casa, por 2×1, e encostou na zona de classificação. Está na 5ª posição, com 10 pontos.

Na parte de baixo da tabela, o Doce Mel está praticamente rebaixada. É o lanterna, com apenas um ponto. O Jacobinense, com seis, também está na zona. Bahia de Feira, com sete pontos, Barcelona e Atlético, ambos com oito, seguem ameaçados.

Confira a classificação do Baianão: