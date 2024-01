Ao vivo: Lula e Dino apresentam balanço da segurança pública

Também concedem entrevista a jornalistas, no Palácio do Planalto; assista, ao vivo, no canal do Poder360 no YouTube

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (esq.), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (dir.) Sérgio Lima/Poder360 – 11.jan.2024

PODER360 31.jan.2024 (quarta-feira) – 10h21



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Justiça, Flávio Dino, falam a jornalistas sobre segurança pública, nesta 4ª feira (31.jan.2024).

Dino e Lula também devem apresentar o balanço do governo na área em 2023, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Assista ao vivo:

Também participam:

Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça; Tadeu Alencar, secretário nacional de Segurança Pública; Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal; Antônio Fernando de Oliveira, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. curtiu a reportagem? Compartilhe sua opinião

