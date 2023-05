Veja classificação atualizada do Brasileiro após derrota do Bahia

O Bahia não conseguiu manter a boa fase que vivia no Campeonato Brasileiro. Depois de dois triunfos seguidos, o Esquadrão caiu diante do Santos, por 3×0, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (10). O resultado fez o clube baiano cair posições na tabela de classificação da Série A.

O tricolor iniciou a rodada na 9ª colocação, com seis pontos. Com o revés, o clube ocupa agora a 13ª posição. O Bahia ainda pode perder mais duas posições em caso de vitórias de Vasco e Corinthians, que jogam no complemento da rodada.

O próximo desafio do tricolor no Brasileirão será neste sábado (13), contra o Flamengo, às 16h, na Fonte Nova.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro: