Veja fotos da saída de Valdemar Costa Neto da PF

Presidente nacional do PL, maior partido da oposição, estava preso em Brasília desde 5ª feira (8.fev.2024)

PODER360 10.fev.2024 (sábado) – 23h20



O presidente do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, deixou a superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília, na noite deste sábado (10.fev.2024). O político estava preso desde 5ª feira (8.fev).

Presidente do PL deixa a PF na noite deste sábado (10.fev) Valdemar foi preso por posse ilegal de armas na 5ª feira (8.fev) e estava detido na superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo a defesa, a arma estava há muito tempo na propriedade da família e que, em 2015, foi legalmente transferida para o filho dele –tendo sido “esquecida” na residência do investigado. O registro estava vencido.

A saída vem depois de decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, que decidiu aceitar parecer da PGR (Procuradoria Geral da República) a favor da liberdade condicional em virtude da idade do político, que tem 74 anos.

“Apesar de presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, algumas circunstâncias específicas devem ser analisadas, uma vez que o investigado é idoso, tendo 74 (setenta e quatro) anos, e não teria cometido os crimes com violência ou grave ameaça, tendo sido os objetos encontrados dentro de sua residência, no momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão”, afirmou o ministro. Eis a íntegra da decisão (PDF – 196 kB).