Veja governadores que tomaram posse neste 1º de janeiro de 2023

Além da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), este 1º de janeiro de 2023 foi a data dos governadores e vices das 27 Unidades da Federação tomarem posse. Em suas assembleias legislativas ou na Câmara Distrital, em Brasília, governadores assumiram o cargo após passarem pelo crivo da população, que depositou o voto nas urnas eletrônicas.

Conheça os governadores de cada estado e do DF:Acre

– Gladson Cameli (PP) tomou posse como governador do Acre

Alagoas

– Paulo Dantas (MDB) tomou posse como governador de Alagoas

Amapá

– Clécio Luís (Solidariedade) tomou posse no cargo de governador do Amapá

Amazonas

– Reeleito, Wilson Lima (União Brasil) tomou posse como governador do Amazonas

Bahia

– Jerônimo Rodrigues tomou posse como novo governador da Bahia

Ceará

– Elmano de Freitas (PT) tomou posse como governador do Ceará

Distrito Federal

– Ibaneis Rocha (MDB) tomou posse como governador reeleito do DF

Espírito Santo

– Reeleito, Renato Casagrande (PSB) tomou posse como governador do Espírito Santo

Goiás

– Reeleito, Ronaldo Caiado (União Brasil) é empossado como governador de Goiás em cerimônia virtual



Maranhão

– Carlos Brandão (PSB) tomou posse como governador do Maranhão

Mato Grosso

– Mauro Mendes (União Brasil) toma posse como governador de Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

– Eduardo Riedel (PSDB) é empossado governador no Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

– Romeu Zema (Novo) tomou posse como governador reeleito de Minas Gerais

Pará

– Helder Barbalho (MDB) tomou posse como governador do Pará

Paraíba

– João Azevedo (PSB), reeleito governador da Paraíba, tomou posse

Paraná

– Ratinho Júnior (PSD) é empossado governador do Paraná

Pernambuco

– Primeira governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), toma posse

Piauí

– Rafael Fonteles (PT) toma posse no cargo de governador do Piauí

Rio de Janeiro

– Reeleito, Cláudio Castro (PL) toma posse como governador do Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

– Fátima Bezerra (PT) toma posse como governadora do Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

– Eduardo Leite (PSDB) assume como governador do RS para novo mandato de 4 anos

Rondônia

– Coronel Marcos Rocha (União Brasil), reeleito governador de Rondônia, tomou posse

Roraima

– Antônio Denarium (PP) tomou posse no cargo de governador em Roraima

Santa Catarina

– Jorginho Mello (PL), candidato apoiado por Bolsonaro, tomou posse como governador de Santa Catarina

São Paulo

– Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, tomou posse para governo de SP

Sergipe

– Fábio Mitidieri (PSD) assume governo de Sergipe após posse

Tocantins

– Wanderlei Barbosa tomou posse para o governo de Tocantins

Veja no mapa os governadores eleitos no Brasil: