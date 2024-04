Veja imagens aéreas do ato pró-Bolsonaro deste domingo, no Rio

Fotos e vídeos mostram a av. Atlântica tomada por apoiadores do ex-presidente, bandeiras do Brasil e de Israel e agradecimentos a Musk

Imagem de drone mostra ato pró-Bolsonaro na orla de Copacabana Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

PODER360 21.abr.2024 (domingo) – 14h50



Imagens aéreas mostram a concentração de pessoas no ato pró-Bolsonaro realizado neste domingo (21.abr.2024), na praia de Copacabana, no Rio. A manifestação pela democracia e pela liberdade foi convocada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e organizada pelo pastor Silas Malafaia.

Em fotos e vídeos feitos pelo fotógrafo Wagner Meier para o Poder360, é possível ver a avenida Atlântica –próxima à rua Bolívar, na altura dos postos 4 e 5 de Copacabana– tomada por apoiadores do ex-presidente.

O público compareceu vestindo, na sua maioria, roupas com as cores verde e amarela e carregando bandeiras do Brasil. Também foi possível ver bandeiras de Israel e cartazes de agradecimento ao bilionário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter).

O aceno a Elon Musk foi uma estratégia adotada pelo entorno do Bolsonaro para promover uma repercussão do ato em Copacabana no cenário internacional. Ele tem sido crítico às medidas restritivas do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a perfis considerados extremistas nas redes.

Veja a galeria de fotos:

Ato de Bolsonaro no Rio (Galeria – 6 Fotos)

Ato de Bolsonaro no Rio Das 9h30 às 10h, os apoiadores já se reuniam ao redor do trio elétrico, onde estava Bolsonaro, Michelle, Silas Malafaia e outros Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Ato de Bolsonaro no Rio Apoiadores reunidos na avenida Atlântica, na praia de Copacabana Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Ato de Bolsonaro no Rio Das 11h20 às 11h50, momento do discurso de Bolsonaro, foi a maior concentração de apoiadores na praia de Copacabana Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Ato de Bolsonaro no Rio Horário de pico da manifestação Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Ato de Bolsonaro no Rio Das 12h às 12h30, depois do discurso do ex-presidente, apoiadores começaram a ir embora Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Ato de Bolsonaro no Rio Manifestação pró-Bolsonaro já no fim. O ex-presidente ainda estava no trio elétrico Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024