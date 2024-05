Veja imagens das Forças Armadas resgatando pessoas no Sul

Exército, Marinha e FAB mobilizaram efetivos, aeronaves e embarcações para auxiliar nos resgates; 10 pessoas já morreram

Exército enviou 450 militares para atuar no resgate de vítimas no RS Exército

As Forças Armadas (Exército, Marinha, Aeronáutica) mobilizaram efetivos, aeronaves e embarcações para auxiliar em regastes no Rio Grande do Sul depois das fortes chuvas que atingiram o Estado.

Os temporais já deixaram ao menos 10 mortos, 11 feridos e 21 desaparecidos. Os dados foram divulgados na manhã desta 4ª feira (1º.mai.2024) pela Defesa Civil do Estado.

O Exército atua no resgate com 450 militares, que operam em 27 viaturas, 6 embarcações e 2 aeronaves. A Marinha disponibilizou duas embarcações e duas aeronaves para a ação. Já a Aeronáutica, enviou 2 helicópteros.

Veja imagens dos militares resgatando pessoas no Rio Grande do Sul:

Divulgação/Forças Armadas

Ao todo, 335 militares foram mobilizados para auxiliar nas ações no Estado

Divulgação/Forças Armadas

Efetivo conta também com 12 embarcações, 5 helicópteros e 43 viaturas

Divulgação/Forças Armadas

Militares atuam na montagem de barracas para triagem aos desabrigados e fornecimento de colchões

Divulgação/Forças Armadas

As atividades desempenhadas incluem o resgate de pessoas ilhadas, a distribuição de água, alimentos e donativos e o auxílio na recuperação da infraestrutura danificada Assista (1min3s):

APOIO DE LULA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na noite de 3ª feira (30.abr) o apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas que atingiram o Estado. Lula visitará o Estado nesta 5ª feira (2.mai) acompanhado de ministros.

O presidente ligou para o governador Eduardo Leite. Nas redes sociais, o presidente informou que determinou aos ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, da Defesa e da Comunicação Social que atuem no Estado.

Assista (1min47s):

Em publicação no X, o presidente tratou as chuvas como “reflexos” das mudanças climáticas e disse que conversou por telefone com Leite. O chefe do Executivo disse ter colocado o Planalto “à disposição” do Estado e que, “no que for necessário”, irá “somar esforços” ao governo estadual e às prefeituras.