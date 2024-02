Homem morre em voo de ministros de Lula para a Etiópia

O passageiro, que não teve a identidade revelada, se sentiu mal e recebeu atendimento a bordo, mas não resistiu

Comitiva de Lula na África inclui Janja, Luciana Santos, Anielle Santos e Wellington Dias Ricardo Stuckert/PR – 16.fev.2024

Um homem morreu durante o voo de ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Adis Abeba, na Etiópia, na 4ª feira (14.fev.2024). O passageiro, cujo o nome, a idade e nacionalidade não foram divulgados, recebeu os primeiros atendimentos a bordo, mas não resistiu. O petista não estava junto ao grupo. Ele viajou no avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

Integram a comitiva ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Anielle Franco (Igualdade Racial), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Vinicius Carvalho (Controladoria Geral da União).

Ao Poder360, a Ethiopian Airlines disse em nota lamentar o ocorrido e já ter tomado todas as providências necessárias para assistência, inclusive contatando a Embaixada referente à nacionalidade do passageiro, que não era brasileiro.

Eis a íntegra da nota enviada ao Poder360:

“A Ethiopian Airlines informa que um de seus passageiros no voo do dia 14 de fevereiro de 2024 na rota de São Paulo (GRU) para Adis Ababa (ADD) recebeu os primeiros atendimentos a bordo mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A companhia lamenta o ocorrido e já tomou todas as providências necessárias para assistência, inclusive contatando a Embaixada referente à nacionalidade do passageiro, que não era brasileiro. A companhia afirma, ainda, que, por razões legais e éticas, não compartilha dados pessoais de passageiros a bordo de nenhum de seus voos.”

LULA NA ETIÓPIA O presidente Lula iniciou na manhã desta 6ª feira (16.fev.2024) sua agenda oficial em viagem a Adis Abeba, capital da Etiópia. O petista chegou ao país na noite de 5ª feira (15.fev), depois de viagem ao Egito, e deve ficar na Etiópia até domingo (18.fev). Participará da cúpula da União Africana.

Lula foi recebido pela prefeita de Adis Abeba, Adanech Abebe, e pelo Ministro das Finanças da Etiópia, Ahmed Shide, na cerimônia em homenagem aos heróis caídos na batalha de Ádua.

Lula também se reunirá com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. Ele participaria ainda de um evento sobre financiamento climático para agricultura e segurança alimentar, mas cancelou a sua presença.

Está programada para sábado (17.fev) a participação do presidente brasileiro, como convidado, na 37ª Cúpula da União Africana. O bloco se tornou integrante efetivo do G20 em setembro de 2023. Reúne todas as 55 nações da África, com um PIB combinado de cerca de US$ 3 trilhões.