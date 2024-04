Veja imagens do ato de Bolsonaro em Copacabana, no Rio

Apoiadores levaram bandeiras do Brasil e de Israel, representações da Constituição e cartazes em homenagem ao empresário Elon Musk

Na imagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro acena para apoiadores durante ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (21.abr) Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

21.abr.2024 (domingo)



Um público de 40.000 a 45.000 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio, neste domingo (21.abr.2024) da manifestação pela democracia e pela liberdade. O ato foi idealizado por Bolsonaro e organizado pelo pastor Silas Malafaia.

Imagens tiradas pelo fotógrafo Wagner Meier para o Poder360 mostram os manifestantes vestindo, em sua maioria, roupas com as cores verde e amarela. Alguns deles carregavam bandeiras do Brasil e de Israel.

Parte dos apoiadores do ex-presidente também aparaceram usando adesivos na boca com a palavra “censura” escrita. Outros carregavam balões amarelos com o slogan da campanha de Bolsonaro “Brasil acima de tudo”.

Também foi possível ver cartazes de agradecimento ao empresário Elon Musk, dono do X (ex-Twitter). O aceno ao empresário foi uma estratégia adotada pelo entorno do Bolsonaro para promover uma repercussão do ato em Copacabana no cenário internacional. Ele tem sido crítico às medidas restritivas do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a perfis considerados extremistas nas redes.

Veja as imagens:

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro aponta e olha para cima durante a manifestação realizada neste domingo (21.abr), em Copacabana, no Rio de Janeiro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estendem a bandeira do Brasil ao lado de duas bandeiras de Israel durante o ato

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores de Jair Bolsonaro carregam balões amarelos com a mensagem “Brasil acima de tudo”, slogan da campanha do ex-presidente

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro acenam para apoiadores em cima do trio elétrico durante a manifestação

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Na imagem, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro atrás de um cartaz com a mensagem “Não queremos comunismo no Brasil” escrita em inglês

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

O senador Flávio Bolsonaro ao lado do ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto durante ato realizado neste domingo (21.abr), no Rio de Janeiro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiador de Jair Bolsonaro carrega uma representação da Constituição brasileira com um adesivo escrito “censura” e usa outro adesivo igual na boca

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro levanta cartaz com a mensagem “Brasil agradece Elon Musk” escrita em inglês

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante ato realizado neste domingo (21.abr), no Rio de Janeiro, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do trio elétrico usado na manifestação neste domingo (21.abr); no veículo, aparece um cartaz com a mensagem “manifestação pacífica” em referência ao ato

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadores de Jair Bolsonaro estendem a bandeira do Brasil na sacada de um prédio no Rio de Janeiro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadora do presidente Lula, na janela de um prédio, balança bandeira de campanha do petista durante a manifestação em apoio a Jair Bolsonaro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro se beijam em cima do trio elétrico durante a manifestação realizada no Rio de Janeiro neste domingo (21.abr)

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Apoiadora de Jair Bolsonaro ajoelhada em cima da bandeira do Brasil e com as mãos para cima durante ato deste domingo (21.abr)

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Duas apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro usam adesivo escrito “censura” na boca e uma delas carrega a bandeira do Brasil

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro cobre o rosto com a mão e aparenta estar chorando durante a manifestação deste domingo (21.abr), no Rio de Janeiro

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Jair Bolsonaro aparece no meio de seus filhos Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro em cima do trio elétrico

Wagner Meier/Poder360 – 21.abr.2024

Jair Bolsonaro no meio de apoiadores durante o ato realizado neste domingo (21.abr), no Rio de Janeiro Em seu discurso no ato, Bolsonaro falou sobre Musk. Disse que o empresário mostrou para o mundo a deterioração da democracia brasileira.

“É o homem que teve a coragem de mostrar –já com algumas provas, outras virão com toda certeza– para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk”, afirmou Bolsonaro.

Das 9h30 às 10h, os apoiadores já se reuniam ao redor do trio elétrico, onde estava Bolsonaro, Michelle, Silas Malafaia e outros

Apoiadores reunidos na avenida Atlântica, na praia de Copacabana

Das 11h20 às 11h50, momento do discurso de Bolsonaro, foi a maior concentração de apoiadores na praia de Copacabana

Horário de pico da manifestação

Das 12h às 12h30, depois do discurso do ex-presidente, apoiadores começaram a ir embora

Manifestação pró-Bolsonaro já no fim. O ex-presidente ainda estava no trio elétrico

