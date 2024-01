Lula e Mauro Vieira têm encontro fora de agenda oficial

Presidente e chanceler devem tratar sobre a escalada do conflito no Equador e a situação do Japão após terremoto em 1º de janeiro

Lula e Mauro Vieira se reuniram no Palácio do Alvorada Marcelo Camargo/ Agência Brasil

PODER360 10.jan.2024 (quarta-feira) – 9h06



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na manhã desta 4ª feira (10.jan.2024) com o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, no Palácio da Alvorada. O encontro fora da agenda se dá ao mesmo tempo em que o Equador registra uma escalada de tensão e o Japão passa por instabilidade sísmica com terremotos.

A onda de violência no Equador entrou no 2º dia. O Itamaraty acompanha o caso de um brasileiro que teria sido sequestrado no país. O governo disse manter contato com os familiares e que “busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades”.

“O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada em Quito, acompanha com atenção denúncia de sequestro de cidadão brasileiro no Equador, mantém contato com seus familiares e busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades locais”, afirma o governo, sem divulgar a identidade da vítima.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou na 2ª feira (8.jan.2024) estado de exceção em todo o país. A medida foi tomada em meio a uma crise na segurança, causada pelo fortalecimento de facções criminosas e do narcotráfico no país. Eis a íntegra do decreto, em espanhol (PDF – 3 MB).

Já o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 7,6 em 1º de janeiro, na província de Ishikawa. Na 3ª feira (9.jan.2024), um novo terremoto de magnitude 6 atingiu o país. O epicentro foi no oceano, do lado oeste da ilha de Sado, e foi sentido com maior intensidade nas regiões de Niigata e Ishikawa.

Também nesta 4ª feira, Lula tem um encontro marcado com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, às 10h, no Palácio do Planalto. O oriente Médio passa por uma guerra iniciada em 7 de outubro com os ataques do Hamas contra Israel.