Veja imagens do Réveillon 2024 de políticos

Presidente Lula passou o Ano Novo no Litoral do RJ; o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro e o filho Eduardo, em Alagoas

Janja e Lula passaram o recesso do final de ano na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro Reprodução/X – 31.dez.2023

Políticos brasileiros comemoraram a chegada de 2024 em diferentes locais, e compartilharam os registros nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou Ano Novo no litoral do Rio de Janeiro. Já o ex-chefe do Executivo Jair Bolsonaro (PL) e o seu filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) escolheram Alagoas como destino.

Eis as fotos de Ano Novo de políticos brasileiros:

Lula e a primeira-dama Janja na base naval de Restinga da Marambaia (RJ): Vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), em Brasília:

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em São Miguel dos Milagres (AL):

O prefeito de Recife, João Campos (PSB-PE), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) na capital de pernambucana:

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, em Brasilia, com direito a show particular:

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, no Pará:

