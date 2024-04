Veja momento em que câmeras espiãs são encontradas em casa de deputada

Um vídeo mostra o momento em que as câmeras instaladas no apartamento alugado pela deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) são encontradas. O caso foi descoberto em 28 de agosto, mas só nesta quarta-feira (17/4) a informação veio a público por causa do segredo de justiça imposto ao inquérito.

As imagens mostram a retirada de dispositivos anti-incêndio no teto, e, debaixo deles, aparecem as câmeras. Também são removidos sensores de fumaça e luminárias embutidas onde também havia câmeras. São usadas uma faca e uma chave de fenda para a remoção dos equipamentos.

Pelas imagens, é possível observar que as câmeras estavam na sala, cozinha e em um banheiro. Além das câmeras, embutido no teto havia um modem que estaria transmitindo as imagens. Nesse momento da filmagem, uma das pessoas que acompanha a desmontagem dos equipamentos afirma que o caso deve ser notificado à Polícia Federal (PF) por se tratar da residência de uma deputada federal.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (17/4), a deputada manifestou indignação. “Uma invasão à minha privacidade, à privacidade do meu esposo, algo que nunca pensamos viver, o que transformou um espaço de segurança e conforto em um cenário de constante vigilância e medo”, disse Dayany.

O Metrópoles entrou em contato com a Polícia Civil do DF sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.