RJ: balão cai em avião estacionado em aeroporto e pega fogo na pista

Vídeo registrou o momento em que um balão caiu na aeronave que estava estacionada no Aeroporto Santos Dumont, nesse domingo (14/5) 15/05/2023 8:56, atualizado 15/05/2023 8:56

Reprodução/Redes sociais

Um balão caiu em cima de um avião estacionado no Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio Janeiro, nesse domingo (14/5).

O objeto chegou a pegar fogo na pista, mas as chamas foram controladas rapidamente por funcionários.Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um balão amarelo cai sobre a aeronave na hora do abastecimento.

É o segundo fim de semana consecutivo que o Aeroporto Santos Dumont registra queda de balão. No último dia 7, um balão caiu na pista e atrapalhou um avião que tentava aterrissar.

Assista ao vídeo no BHAZ, parceiro do Metrópoles.

