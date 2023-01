Veja o gol da derrota do Bahia para o Sampaio Corrêa no Nordestão

O Bahia estreou com derrota na Copa do Nordeste. Na noite deste domingo (22), o tricolor foi derrotado por 1×0, pelo Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Vinícius Alves, aos 43 minutos do primeiro tempo, e contou com uma falha do goleiro Marcos Felipe, do Bahia.

O goleiro tricolor tentou sair driblando após receber passe do zagueiro Raul Gustavo, mas foi desarmado pelo jogador do Sampaio Corrêa.

Veja o gol

Com a derrota, o Bahia vai ter que se recuperar em casa no Nordestão. No dia 4 de fevereiro, o Esquadrão recebe o Ferroviário. A partida está marcada para às 20h30, na Fonte Nova.