Veja o resort de luxo de Donald Trump onde Bolsonaro iria se hospedar

O presidente Jair Bolsonaro embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, no início da tarde desta sexta-feira (30/12).

Depois de fazer um pronunciamento pelas redes sociais, o chefe do Executivo viajou a bordo de uma aeronave da Força Aérea Brasileira(FAB) na companhia da esposa, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, de auxiliares que se tornarão seus assessores nos próximos anos, além de seguranças e ao menos dois médicos da Presidência da República.

Por lá, Bolsonaro irá passar um período sabático após quatro anos de mandato no Brasil, conforme noticiou o colunista do Metrópoles Igor Gadelha. Aos menos dois filhos do presidente já estão no território americano: Laura, a caçula, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Ainda não se sabe onde o chefe do Executivo ficará hospedado. Segundo Gadelha, ele planeja se abrigar na mansão do ex-lutador do UFC José Aldo, em Orlando. O atleta, que atualmente está no Rio de Janeiro, declarou voto em Bolsonaro nas eleições de 2022.

Jair Bolsonaro e o lutador José AldoO também colunista do Metrópoles Guilherme Amado divulgou a possibilidade de o líder do governo se recolher em uma cidade no interior do país.

Apesar das especulações, sabe-se que Jair Bolsonaro descartou a ideia de se hospedar no resort de luxo Mar-a-Lago, na Flórida, propriedade pertencente ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Resort de luxoEm janeiro de 2021, a Coluna Claudia Meireles divulgou detalhes sobre Mar-a-Lago, o recanto frequentado por magnatas, políticos e famosos. Situado em Palm Beach, o clube social já acomodou a socialite americana Marjorie Merriweather Post até 1985, quando Donald Trump comprou o imóvel e o transformou em um empreendimento exclusivo.

Para se hospedar no hotel cinco estrelas, é preciso desembolsar pelo menos 1.900 euros por dia.

Mar-a-Lago é um clube exclusivo para sóciosVários aspectos fazem da construção um local de muito luxo e pompaTerceiro código postal mais rico do paísExistem 128 quartos na propriedade e cerca de 500 sócios, que, além da tarifa de adesão, precisam pagar uma taxa anual de US$ 14 mil e, pelo menos, US$ 2 mil para refeições. Os membros, contudo, têm acesso às piscinas, praias, refeitórios, salas privadas, quadras de tênis, gramados de croquete, entre outros espaços.

Segundo dados da Bloomberg, a renda bruta média ajustada da área foi de US$ 1,37 milhão, tornando-a o terceiro código postal mais rico do país, atrás do Vale do Silício, na Califórnia, e da ilha particular em Miami Fisher Island.

Antes de se tornar presidente, Donald Trump transformou o Mar-a-Lago em um hotel cinco estrelasMar-a-Lago é rodeado de mansões milionárias, lojas de luxo e restaurantes dirigidos por chefs com estrelas Michelin. Isso sem falar dos carros caríssimos e das quilométricas praias particulares.

Em 1985, Trump comprou a propriedade Mar-a-Lago de 20 acres por US$ 8 milhões. O resort já ganhou muitas manchetes durante seu mandato, pois já hospedou o primeiro-ministro do Japão e até sediou uma festa de Ano-Novo.

