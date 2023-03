Veja qual filme a Globo exibe nesta segunda (27/3) na Sessão da Tarde

Na Sessão da Tarde desta segunda-feira (27/3), a Globo exibirá o filme Por Aqui e Por Ali.

Bill Bryson é um senhor que decide fazer uma trilha de 3 mil quilômetros, porém, sua esposa ordena que ele vá acompanhado. Katz, um amigo de anos, aceita o convite e eles se lançam à aventura de suas vidas.

Sob direção de Ken Kwapis, o elnco conta Emma Thompson; Kristen Schaal; Mary Steenburgen; Nick Nolte e Robert Redford.

A Sessão da Tarde começa a partir das 15h40.

