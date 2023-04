Veja qual filme a Globo exibirá nesta quarta (5/4) na Sessão da Tarde

A produção brasileira Malasartes e o Duelo Com a Morte é o filme da Sessão da Tarde desta quarta-feira (5/4). Com direção de Paulo Morelli, a trama conta a história e desventuras do malandro que intitula a obra.

No longa, Malasartes (Jesuíta Barbosa) é apaixonado por Áurea (Isis Valverde), mas também deve dinheiro do irmão dela, Próspero (Milhem Cortaz). Entre escapar da cobrança e pregar peças, ele vai ter um encontro com seu padrinho, a Morte (Júlio Andrade), e ver que nem tudo é como ele planejou.

A Sessão da Tarde começa a partir das 15h25 na TV Globo.

Malasartes (Jesuíta Barbosa) se dá mal após trapacear em uma partida de trucoParis Filmes/Divulgação

Próspero (Milhem Cortaz), o irmão de Áurea (Ísis Valverde)Paris Filmes/Divulgação

Áurea (Ísis Valverde), a namorada do malandro Pedro Malasartes (Jesuíta Barbosa)Paris Filmes/Divulgação

André Brandão/Divulgação

Jesuíta Barbosa é um dos atores mais celebrados de sua geraçãoParis Filmes/Divulgação