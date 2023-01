Veja quem são os 25 secretários nomeados por Tarcísio

São Paulo – O governador recém-empossado Tarcísio de Freitas (Republicanos) nomeou neste domingo (1/1) os secretários que irão compor o primeiro escalão do novo governo de São Paulo.

São 24 pastas, mesmo número que havia no governo de Rodrigo Garcia (PSDB), e mais a Secretaria Especial de Projetos Estratégicos, que será comandada por Guilherme Afif, coordenador do governo de transição e um dos principais aliados de Tarcísio na campanha eleitoral.

Confira, abaixo, os perfis dos 25 secretários nomeados por Tarcísio:

Administração Penitenciária: Marcello StreifingerCoronel da reserva da Polícia Militar, Marcello Streifinger foi comandante da Tropa de Choque e comandante do Centro de Operações da Polícia Militar (Cobom) na Grande São Paulo.

Ele também é doutor em Ciências Policiais e foi uma indicação do Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Agricultura e Abastecimento: Antonio Junqueira de QueirozProdutor rural, Antonio Junqueira de Queiroz foi secretário-adjunto de Agricultura e Abastecimento entre 2007 e 2011, durante a gestão Geraldo Alckmin (ex-PSDB e hoje no PSB) e é membro do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Assuntos Internacionais: Lucas FerrazProfessor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Lucas Pedreira do Couto Ferraz foi assessor da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia e foi consultor em comércio internacional para o Banco Mundial.

Casa Civil: Arthur LimaO advogado Arthur Pinho de Lima é ex-presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e apontado como o auxiliar de maior confiança do futuro governador enquanto trabalharam juntos no Ministério da Infraestrutura.

Assim como Tarcísio, Arthur também tem formação pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Ele trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Lula (PT) e no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no governo Dilma Rousseff (PT).

Ciência, Tecnologia e Inovação: Vahan AgopyanVahan Agopyan é engenheiro civil e foi reitor da Universidade de São Paulo (USP) entre 2018 e 2022, no governo do PSDB.

Comunicação: Lais VitaJornalista, Lais foi assessora de imprensa da campanha de Tarcísio nas eleições de 2022. Ela também chefiou a Assessoria Especial de Comunicação do Ministério da Infraestrutura durante a gestão de Tarcísio.

Cultura e Economia Criativa: Marilia MartonMarilia MartonA socióloga Marilia Marton foi chefe de gabinete da Subprefeitura da Sé na Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Gilberto Kassab (PSD), da Educação quando Fernando Haddad (PT) era prefeito e da Cultura Estadual entre 2011 e 2016, na gestão Alckmin.

Além disso, ela exerceu diversos cargos na Prefeitura de São Caetano do Sul, incluindo a Secretaria de Governo.

Desenvolvimento Econômico: Jorge Luiz de LimaO engenheiro Jorge Luiz de Lima foi assessor especial de Paulo Guedes no Ministério da Economia e CEO de grandes empresas como Semco Johnson Controls, SMV, Semco Serv. Integrados, ISS Systems, AGV Logística, BRF, JSL Logística e Semco Partners.

Desenvolvimento Social: Gilberto Nascimento JúniorVereador de São Paulo pelo PSC, Gilberto Nascimento Júnior é ex-secretário de Desenvolvimento Social (2018) e também foi secretário-adjunto de Desenvolvimento Metropolitano e de Justiça durante o governo Alckmin.

Desenvolvimento Urbano e Habitação: Marcelo Cardinale BrancoMarcelo Cardinale Branco (PSD) é ex-secretário municipal de Infraestrutura e Obras de São Paulo na gestão Kassab na Prefeitura de SP. Também foi secretário municipal de Transportes e secretário-adjunto municipal e estadual de Habitação.

Educação: Renato FederRenato FederEmpresário e secretário da Educação do Paraná, Renato Feder já atuou como assessor nas secretarias de Educação e de Planejamento de São Paulo, entre 2017 e 2018, durante o governo Geraldo Alckmin.

Esportes: Helena ReisHelena Reis (Republicanos), 52 anos, é coronel da Polícia Militar e foi candidata a deputada estadual em 2022. Como obteve apenas 53.482 votos, não conseguiu se eleger, mas ficou como suplente na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Ela já comandou a Casa Militar de SP, o Comando de Policiamento do Interior de Rio Preto (CPI-5) e também fez um curso da Academia Nacional do FBI, a polícia federal americana.

Fazenda: Samuel KinoshitaEconomista, Samuel Kinoshita foi assessor especial de Guedes na Economia e fez carreira em empresas de gestão de fundos de investimento antes de assumir o cargo. Ele também foi conselheiro fiscal do Banco do Brasil.

Gestão e Governo Digital: Caio Paes de AndradeAtual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade é ex-presidente do Serviço de Processamento de Dados (Serpro) e foi secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia

Governo: Gilberto KassabGilberto KassabPresidente nacional do PSD, Gilberto Kassab foi fiador da candidatura de Tarcísio e emplacou o vice Felício Ramuth (PSD) na chapa.

Ex-prefeito de São Paulo, foi Ministro das Cidades no governo Dilma e Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações durante a gestão Michel Temer (MDB).

Infraestrutura, Transportes e Meio Ambiente: Natalia ResendeNatalia Resende foi chefe da consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura na gestão de Tarcísio e auxiliou o ex-ministro na estruturação de mais de uma centena de contratos de concessão feitos pelo governo federal.

Justiça e Cidadania: Fábio PrietoDesembargador aposentado, Fábio Prieto é ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), ex-corregedor-geral da Justiça Federal e integrante do Conselho de Ética da Presidência da República.

No TRF-3, Prieto, nomeado desembargador por Fernando Henrique Cardoso (PSDB), foi responsável por instalar o processo eletrônico.

Mulher: Sonaira FernandesVereadora pelo Republicanos, Sonaira Fernandes foi a única candidata à Câmara Municipal a receber o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2020. Ela também foi assessora parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de 2015 a 2019.

Parcerias e Investimentos: Rafael BeniniEx-diretor da Empresa de Planejamento e Logística do Ministério da Infraestrutura, Rafael Benini é apontado um dos homens de confiança de Tarcísio. Ele também foi diretor de controle econômico e financeiro na Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Pessoas com Deficiência: Marcos da CostaMarcos da Costa é ex-presidente da seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) e ligado ao PTB. Tarcísio havia anunciado a extinção da secretaria, mas recuou na semana passada após pressão.

Saúde: Eleuses PaivaMédico, Eleuses Paiva é filiado ao PSD, ex-deputado federal, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e ex-presidente da Associação Médica Brasileira (AMB).

Segurança Pública: Guilherme DerriteGuilherme DerriteDeputado federal pelo PL de São Paulo, Guilherme Derrite é bolsonarista e ex-oficial das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), da Polícia Militar. Ele é formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Secretária Especial de Projetos Estratégicos: Guilherme Afif DomingosGuilherme Afif foi coordenador do programa de governo de Tarcísio na campanha eleitoral e da equipe de transição de governo. Ligado ao PSD, ele já foi assessor especial de Paulo Guedes no Ministério da Economia, ministro do governo Dilma Rousseff (PT) e vice-governador na gestão de Geraldo Alckmin, entre 2011 e 2014.

Transportes Metropolitanos: Marco Antonio AssalveEngenheiro Civil, Marco Antonio Assalve é atual secretário de Transportes Metropolitanos. Ele chegou ao cargo por indicação de Guilherme Mussi, presidente estadual do PP em São Paulo. Ele também já foi presidente da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (Emtu).

Turismo: Roberto de LucenaDeputado federal pelo Republicanos de São Paulo, Roberto de Lucena é pastor evangélico. Ele foi Secretario de Turismo do governo Alckmin entre 2015 e 2016.