Vem aí? Naldo promete trazer Cristiano Ronaldo para o Brasileirão

Mais uma vez, Naldo Benny chamou atenção com uma declaração surpreendente. Dessa vez, envolvendo Cristiano Ronaldo. Durante entrevista ao podcast Denilson Show, na última segunda-feira (27), o cantor afirmou que está arquitetando um plano para que o atacante dispute o Brasileirão. Segundo ele, a ideia é levar CR7 ao Flamengo.

Naldo afirmou que conheceu o astro português quando esteve em Madri. Segundo o artista, o lateral Marcelo, hoje no Fluminense, foi quem apresentou os dois, e tornou o sonho possível.

“Meu parceiro Marcelo que me apresentou ao Cristiano Ronaldo. Eu já estou preparando para trazê-lo para o Flamengo, vocês vão ver. Eu quero desenrolar isso. Essa é nova, ninguém sabe disso. Tá duvidando de mim?” disse Naldo, enquanto Denilson ria da situação.

Por enquanto, Cristiano Ronaldo ainda tem contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita. O vínculo do jogador com o clube vai até junho de 2025, e o acordo prevê ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade.

Ainda durante a conversa, Denilson perguntou se Naldo teria participado do retorno de Marcelo ao Fluminense, e o cantor confirmou. Esposa do artista, Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, afirmou que ele foi procurado para intermediar negociações.

Nos últimos meses, Naldo vem viralizando com algumas histórias surreais. Ainda no tema esporte, ele afirmou que foi convidado pela Nike para ir a um “lugar especial para pessoas especiais”. Lá, pegou um tênis LeBron 12, o que teria deixado LeBron James boquiaberto. Isso porque, segundo o cantor, nem o astro do basquete teria a cor escolhida.

“Então, esse tênis, eu cheguei no American Airlines Arena com ele no pé. LeBron e a galera da rapaziada dele bateram o olho e meio que deram uma boladinha, porque essa cor aqui específica, desse modelo… Depois, ele conversando com o (Anderson) Varejão, tal, e a galera comentando, falando que ele nunca tinha visto”, afirmou Naldo, em vídeo postado nas redes sociais.

Outra declaração surpreendente do cantor envolveu Gisele Bündchen: ele afirmou que foi quem convenceu a modelo a passar o Carnaval de 2023 no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a top model veio com um contrato milionário para ficar em um camarote na Sapucaí.