Vencedora do festival Luz Gospel, Thaissa Oliveira estreia na Central Gospel Music com o single “Deus dos Improváveis”

Vencedora do festival Luz Gospel, promovido pela Zipper Produções e com o apoio da Central Gospel Music, a cantora Thaissa Oliveira faz sua estreia na gravadora, nesta terça-feira (26), com o lançamento do single “Deus dos Improváveis”.

Thaissa foi uma das 400 vozes descobertas no concurso, que buscou o novo talento da música gospel em 15 comunidades do Rio de Janeiro. Moradora do Complexo da Penha, localizado na zona norte do Rio, a cantora teve seu primeiro contato com a música aos sete anos de idade e tem um estilo musical firmado no pentecostal e na adoração

“Deus dos Improváveis” é uma composição de Hiago Klayton, seu colega de gravadora, e tem produção musical assinada por Ed Oliver, que já trabalhou com outros artistas como Danielle Cristina, Eliane Silva e Kaiky Mello.

– “Deus dos Improváveis” fala sobre Deus ter poder para levantar quem estava caído, mostra que Ele tem todo poder para mudar vidas. Escolhi essa canção porque eu era uma improvável e Deus mudou o rumo da minha história operando na minha vida com poder abundantemente – testemunha a jovem, que carrega influência de cantoras como Midian Lima e Jéssica Augusto.

Thaissa Oliveira define o momento como “um sonho sendo realizado” e crê que a canção “vai ser bênção para muitas vidas”. Além do single nas plataformas digitais, o público já pode conferir o videoclipe de “Deus dos Improváveis” no canal da Central Gospel Music no YouTube. A direção é de Stevan Modolo, o mesmo que realizou projetos de Layza Tavares, Douglas Nascimento, Michelle Nascimento, Lilian Azevedo e muitos outros.

– A gravação aconteceu no Riomar Studios e foi tudo perfeito. Deus estava lá em todo momento. A presença de Deus era notória. Os músicos e o back-vocal foram simplesmente incríveis e saiu tudo como eu esperava – finaliza a cantora.

Ouça o single “Deus dos Improváveis”, de Thaissa Oliveira, nas plataformas digitais:

https://onerpm.link/Deusdosimprovaveis

Assista ao clipe de “Deus dos Improváveis”, de Thaissa Oliveira, no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=wipag5MVJ6U