Zezé Di Camargo fala sobre demissão do filho em meio a polêmicas

Após Graciele Lacerda afirmar que já provou na Justiça que não foi a responsável pelos ataques do perfil fake, Zezé Di Camargo agora se pronunciou sobre a suposta demissão do filho, Igor Camargo. Em um comentário no Instagram, o cantor rebateu um seguidor.

“Devolva o emprego ao seu filho Igor. Gostamos de vocês unidos”, pediu o fã. O cantor utilizou o espaço para negar a demissão. “Está vendo como vocês falam o que não sabem? O Igor não deixou de trabalhar comigo. Está aqui cuidando de tudo junto com a Graciele”, disse.

Graciele Lacerda fala sobre ataques de perfil fake Graciele Lacerda revelou, nos comentários de uma publicação, que provou na Justiça que não foi a responsável pelos ataques por um perfil fake feitos à família Camargo. Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo, denunciou a influencer fitness de estar criticando Zilu e Wanessa com uma conta falsa.

Após uma pessoa questionar se a noiva de Zezé ia criar um perfil falso para falar mal de Wanessa no BBB 24, Graciele revelou a informação. “Quem fez os comentários se você não sabe já está provado na Justiça que não foi eu. Usaram de maldade um perfil que era meu com comentários para sujar meu nome. Mas Deus é fiel”, disse.

Graciele assume perfil fake Graciele Lacerda finalmente abriu o jogo sobre o perfil fake, exposto por Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo e Zilu. A influencer fitness admitiu, em entrevista ao Domingo Espetacular, que acessava a conta, mas que a nora e a mãe dela, Luciana, também tinham a senha.

Durante o programa da Record TV, a esposa do cantor explicou que só costumava utilizar o perfil para se defender. “Criei um fake na época, porque estavam criando vários para me atacar. Só queria me defender, falar coisas que eu precisava falar. E todo mundo que trabalhava comigo sabia que eu tinha esse fake”, declarou.

Ela explicou que Amabylle, que expôs a história, tinha acesso à conta. “Passou um tempo, eu não tinha mais necessidade de usar esse perfil fake, e todo mundo que conviva comigo, tinha acesso a esse perfil fake. A pessoa que convivia comigo, que me acusou do perfil fake, tanto ela quanto a mãe dela, tinham acesso à senha desse perfil fake”, relatou.

A influencer fitness explicou que “confiava”nas pessoas que trabalhavam com ela e que “não tinha controle” do que estavam fazendo. “Parei de usar o perfil, mas a pessoa que tinha acesso continuou”, contou, acrescentando que se juntou a Wanessa Camargo para descobrir quem fez uma postagem falando sobre uma suposta traição da cantora a Marcus Buaiz, seu ex-marido.

Um comentário de @prisciladantas568, perfil fake de Graciele, acusou Wanessa Camargo de ter traído o seu ex-marido, Marcus Buaiz, com Dado Dolabella durante uma viagem à Chapada dos Veadeiros. Entretanto, a noiva de Zezé negou que tenha sido ela que fez a postagem.

Após investigações da polícia apontarem que o comentário saiu de um computador da casa de Graciele, ela alegou que estava dentro de um avião, viajando, quando a acusação aconteceu. A influencer ainda disse que Amabylle e Luciana, mãe da esposa de Igor Camargo, trabalhavam com ela, frequentavam a sua casa e tinham acesso ao seu computador.

De acordo com Graciele, Amabylle, que era arquiteta dos imóveis de seus imóveis com Zezé, não aceitou ser trocada por outra profissional e, então, teria armado a situação com o intuito de prejudicá-la.