Venda de novos imóveis sobe 32,6% em 2023

Foram comercializadas 163,1 mil unidades ante as 123 mil em 2022; alta foi puxada pelo segmento de baixa renda

Segundo a Abrainc, os negócios atingiram R$ 47,9 bilhões- valor 34,7% maior em comparação a 2022; na foto, prédios de São Paulo Divulgação / Governo do Estado de São Paulo

PODER360 13.mar.2024 (quarta-feira) – 22h12



A venda de imóveis novos bateu recorde no Brasil em 2023. Ao todo, foram comercializadas 163,1 mil unidades no país, 32,6% a mais do que o registrado em 2022.

As informações foram divulgadas pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadas Imobiliárias) nesta 4ª feira (13.mar.2024). Segundo a associação, os negócios atingiram R$ 47,9 bilhões, valor 34,7% maior em comparação a 2022.

Os dados foram baseados em pesquisa feita em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Em toda a série histórica de vendas, iniciada em 2014, o maior volume tinha sido registrado em 2021, com 131,6 mil unidades.

O aumento de vendas foi puxado pelo segmento de baixa renda do programa Minha Casa, Minha Vida. O projeto, criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apresentou um aumento de 42,2% em volume comercializado, para 117,4 mil unidades. O setor também teve um acréscimo de 55,1% no valor vendido, o que representa R$ 26 bilhões.

O recorde foi influenciado também pelo segmento de médio e alto padrão. A alta foi de 14% no volume de unidades comercializadas, para 43.000, e de 18,9% no valor das vendas, para R$ 21,1 bilhões. Portanto, esse núcleo teve um recuo de 2%, com 118 mil unidades lançadas.

Segundo avaliação da Abrainc, o bom resultado reflete “medidas de ajuste para ampliar o acesso das famílias de menor renda à moradia”. A associação ainda reforça a importância do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço), fundo designado à população de baixa renda e fonte de recursos para o crédito imobiliário.

O presidente da Abrainc, Luiz França, disse acreditar que, com a atual tendência de queda da taxa de juros, “é esperado um aumento nas vendas em 2024, tornando a compra de imóveis para investimento ainda mais atrativa”. Ele afirmou também que outro atrativo para a procura por ativos imobiliários é o incremento de 17% observado nos preços dos aluguéis.