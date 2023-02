Verão exige cuidados redobrados com olhos e pele

Uma das épocas mais aguardadas do ano para quem gosta de calor, sol e praia, o verão e seu clima extremo é também um período de atenção e cuidados com o corpo, já que partes mais sensíveis como os olhos e a pele podem sofrer com a exposição aos raios solares e às altas temperaturas. Para evitar que o seu período de descanso e diversão acabe sendo interrompido por uma visita ao consultório médio, conversamos com uma especialista para conhecer os principais riscos, precauções e tratamentos para olhos e a pele.

De acordo com a coordenadora médica geral do Vitalcare, Aida Tanajura Moreira, no caso dos olhos, a exposição ao sol pode apresentar riscos não só à região das pálpebras como também a conjuntiva e à retina.

“No Verão também é comum vermos a ocorrência de conjuntivites virais, por isso recomendamos o uso de óculos escuros com lentes de boa qualidade que ofereçam proteção UVA e UVB; evitar abrir olhos debaixo d´água (mar ou piscina); evitar contato dos olhos com protetor solar para evitar alergias e irritações; uso de colírios lubrificantes; evitar contato dos olhos com as mãos sujas”_Aida Tanajura Moreira, médica geral do Vitalcare

Já no caso da pele, além das queimaduras pelo sol, que podem causar manchas, descamação, irritação e infecção secundária (micoses, acne, etc), a exposição ao sol predispõe a câncer de pele como o melanoma, tumor grave com alta incidência nos países de clima tropical. “É importante utilizar o protetor solar FP 50 ou 60; evitar exposição nos horários entre 10 e 16 horas; hidratação abundante; uso de roupas frescas de preferência de algodão”, recomenda. “Para aqueles que curtem o bronzeado, lembro que o estímulo para a produção de melanina é a luz. O uso de alimentos ricos em caroteno ajudam ao bronzeamento”, diz.

Tratamentos

Segundo a especialista, ao perceber dor, inchaço, vermelhidão, prurido nos olhos, é importante buscar orientação profissional. “As queimaduras de pele de grau leve ou baixa gravidade podem ser aliviadas com compressas frias, calamina, hidratação da pele, porém, quadros mais graves devem contar com avaliação médica o quanto antes”, afirma.

“Para situações mais graves, recomenda-se a avaliação pelo dermatologista ou mesmo consulta em pronto atendimento”, acrescenta. A médica também sugere a utilização de roupas leves, preferencialmente de algodão, uso de bonés, óculos escuros e manter os cuidados com hidratação da pele e do corpo.

Proteção 24h

