Vereador conta detalhes de assalto que terminou com empresário morto em Piatã

Vítimas de um assalto que terminou em tragédia, Maria Rodrigues, 26 anos, e o empresário Marcos Augusto, 28 anos, conversavam dentro do carro quando foram abordados pelos bandidos. O vereador Joceval Rodrigues, pai de Maria, deu detalhes sobre o crime, com base no que a filha lhe contou sobre o que aconteceu antes e durante o crime.

Segundo o vereador, Maria ligou para Marcos por volta das 20h e os dois combinaram de se encontrar. Depois, outros amigos de Maria foram buscá-la para sair, onde também estava Luiza, que estava hospedada na casa da amiga. Eles foram para o Espetto Baiano, em Piatã.

Algumas horas depois, Maria mandou uma mensagem para Marcos, perguntando se ele não ia mais encontrá-lo. “Ela se lembrou depois de muito tempo e mandou mensagem perguntando se ele ainda ia. E ele disse que já estava lá. Os amigos falaram para Maria chamar para ele entrar no restaurante, mas ele falou que não queria. Eles ficam 30 a 40 minutos na porta conversando na porta do Espeto Baiano. Isso preocupou as meninas, Luisa bate no vidro do carro, chamando por eles. E Marcos fala para elas pagarem a conta, que ele vai levar Luisa e Maria para casa”, contou o vereador, em entrevista à TV Bahia.

Ao chegarem no endereço de Maria, Marcos pediu que Luisa descesse do carro pois gostaria de conversar com Maria a sós. Então, eles teriam ido para outra rua, que consideravam mais segura. “Eles ficaram conversando dentro do carro em outra rua por uns 30, 40 minutos. Maria volta para casa com Marcos, e eles estavam marcando um novo encontro, em Jauá, com amigos. Marcos conversando com Maria, um olhando para o outro, quando o homem mandou abrir a porta do carro e Marcos já sai do carro lutando com um dos marginais”, detalhou o vereador.

Segundo Joceval, Maria viu a oportunidade de fugir, mas assustada com a situação, não conseguiu ir para longe e foi obrigada por um dos bandidos a entrar no carro deles. O carro de Marcos também foi levado na ação.

Já dentro do carro, Maria se manteve com a cabeça abaixada, com medo da reação dos bandidos, segundo contou ao pai. “A única reação que Maria teve foi abaixar a cabeça. O bandido pede: ‘me dá o celular’, ela desbloqueia o celular, abre a conta dela, mas Maria não tinha nenhum valor significante na conta. E ele fica com o celular de maria, fica com a pulseira e o relógio dela”.

Depois disso, Marcos e os bandidos teriam discutido. “Do mesmo jeito que Maria estava [abaixada], Maria ficou. Começa uma discussão entre Marcos e os bandidos, e ele o tempo todo defendendo Maria. Depois, Maria é liberada em um matagal, sentindo muita dor nas costas, de tão inclinada que ela ficou dentro do carro”, finalizou Joceval.

Já fora do carro, Maria, que está em estado de choque e não consegue falar com a imprensa, encontrou uma viatura e relatou o que tinha ocorrido para os agentes. Já na manhã de sábado, em uma delegacia não informada, ela recebeu imagens do corpo de Marcos abandonado e o reconheceu.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria da ação criminosa.

Informações indicam que o carro teria sido seguido por um tempo até parar em Piatã. Por se tratar de um veículo importado e de alto valor, os suspeitos viram na ocasião uma oportunidade de não só roubar o veículo como extorquir o dinheiro de quem estava nele.