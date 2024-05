Vereadores derrubam veto do Executivo sobre pagamentos de profissionais da saúde

Os vereadores derrubaram na Sessão Ordinária da última terça-feira (14) de maio o veto do prefeito Marcelo Angência (PSDB) ao Projeto de Lei nº03/2024 do Poder Legislativo que autoriza o poder executivo municipal a repassar Incentivo Financeiro Adicional (IFA) aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

Nos atos regimentais foram lidas a ATA da sessão anterior e texto bíblico, com aprovação do documento que relata as ações anteriores presidida pela vereadora Jozeni Alves Bonfim (Ny).

Em pequeno expediente foi realizada a leitura das indicações, pedidos de providência e projetos de leis, atos legislativos que representam as necessidades direcionadas a comunidade, além a utilização da tribuna por dois representantes dos profissionais de saúde.

Os projetos com objetivo de beneficiar a cultura, comunidades e pessoas do município de Itamaraju.

Veja abaixo as matérias do dia que foram apresentadas e votadas:

Indicações 036/2024, 037/2024, 038/2024, 039/2024, 040/2024, 041/2024, 042/2024, 043/2024, 044/2024, 045/2024, 046/2024, 047/2024, 048/2024, 049/2024 e 050/2024;

Moção de pesar 001/2024, em respeito ao falecimento de Jefferson Medeiros e João Vicente Borges;

Projeto de Decreto Legislativo 005/2024, concedendo título honorário de cidadão itamarajuense;

Requerimento de Instauração de Comissão Parlamentar Processante (CPP), contra o prefeito municipal Marcelo Angênica;

Os projetos foram votados, o VETO foi derrubado com 14 votos a 1, documento que solicitava a investigação do prefeito, foi rejeitado com 10 votos a 5.

Devido a reforma na casa parlamentar municipal, as audiências públicas do poder legislativos estão ocorrendo no auditório do colégio modelo localizado no bairro Jaqueira.

A próxima sessão ficou marcada para terça-feira (28) de maio às 19 horas.