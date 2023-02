Confira a alimentação oferecida nas unidades de saúde de Teixeira de Freitas

Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF) é fundamental para a recuperação dos pacientes do sistema de saúde do município — atendendo não só o HMTF como também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Lavanderia Hospitalar.

Com a oferta de 850 refeições diárias, a UAN elabora cardápios distintos para funcionários e pacientes semanalmente: funcionários têm direito ao café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, enquanto a rotina dos teixeirenses assistidos pelo sistema de saúde tem o acréscimo da ceia.

O prato principal consiste no arroz e feijão, guarnição baseada em legumes cozidos como abóbora, cenoura e purê; e proteína (como isca de frango, fígado, carne cozida, carne de panela, frango grelhado, carne ao molho) “Pela dificuldade de mastigação oriunda de alguma enfermidade ou até mesmo pela sonolência, buscamos inserir organismos que facilitem a absorção pelo organismo e respeitem a dieta dos pacientes, que pode ser pastosa, líquida ou líquida restrita”, explicou Pétala Oliveira, nutricionista.

“Uma alimentação de qualidade auxilia na redução do tempo de internação e potencializa a melhora dos cidadãos assistidos”, disse Danilo Fernandes, secretário de Saúde do município. “Estipulamos as orientações de dieta de forma detalhada e que se adeque a diversos estados de saúde; isso é um componente importante para o melhor tratamento possível para a recuperação”.

Confira o cardápio semanal abaixo.

Cardapio-Semanal-pdfBaixar

