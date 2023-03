Verstappen domina no Bahrein e vence a 1ª corrida de 2023 na Fórmula 1

O holandês Max Verstappen começou 2023 na mesma velocidade que terminou a última temporada. No GP do Bahrein, o piloto da Red Bull Racing fez uma corrida sem sustos e venceu a primeira prova do ano na Fórmula 1. Pérez completou a dobradinha em segundo e Alonso fechou o pódio.

Na largada, Verstappen largou na pole position e se manteve na frente. Já o seu companheiro de Red Bull, Sergio Pérez, foi ultrapassado no começo por Leclerc e perdeu a segunda colocação. Porém na 26ª volta, o mexicano passou o piloto da Ferrari e recuperou a posição.

Na 41ª volta, Leclerc foi obrigado a abandonar a prova por problemas em seu carro. Com isso, Sainz e Alonso travaram um embate pela terceira posição perto do fim da corrida. O piloto da Aston Martin levou a melhor e ultrapassou o compatriota na 46ª volta.

Com isso, o espanhol da Ferrari ficou na quarta colocação ao fim da corrida. As Mercedes de Hamilton e Russel ficaram nas quinta e sétima posições, respectivamente. Lance Stroll, da Aston Martin, ficou em sexto.

Agora, os pilotos voltam à ação no GP da Arábia Saudita, com corrida marcada para o dia 19 de março, às 14 horas (de Brasília), no autódromo Jeddah Corniche Circuit. O primeiro treino será no dia 17 de março.