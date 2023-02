Vestibular da Uesb registra 15,7% de abstenção no primeiro dia de provas

Pelo menos 7,4 mil estudantes realizaram neste domingo (5) as provas do primeiro do vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb). A Comissão Permanente do Vestibular (Copeve) registrou 15,7% de abstenção, nos três campi, com um total de 1.377 ausentes. As provas estão sendo aplicadas nas cidades de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. O vestibular Uesb 2023 oferta 915 vagas abertas em 44 cursos de graduação.

O processo seletivo começou com as provas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira Língua Estrangeira, Matemática e a tão aguardada Redação, qu trouxe como tema o SUS “Caminhos para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil”. Candidatos de diferentes estados do país, em sua maioria da Bahia e de cidades da região com campus universitário da Uesb, disputam uma vaga na universidade.

Morador de Jaguaquara, Wallace Silva está tentando uma vaga no curso de História, na modalidade de reserva de vagas, e garante que o curso escolhido vai ajudar em uma nova percepção de ensino sobre a inserção de grupos minoritários. “Eu vou ter a capacidade de passar algo a mais, pois a História que é passada hoje é 10% do que ela deveria ser propagada. Já sofremos 500 anos de escravidão, destruição e tortura, então, é o mínimo que eles nos devem”, diz.

Realizar o sonho de ingressar na Uesb também faz parte da vida de Kayro Braga, 18 anos, que saiu de Ibicuí (BA) para tentar Direito. Aluno de escola pública e pessoa com deficiência (PcD), o candidato concorre como cotista e utilizou a acessibilidade como primeiro requisito. “Eu queria uma faculdade que fosse perto de casa, para minha mãe poder me ajudar, e pesquisei um pouco sobre a cota de PcD e tudo mais por ser uma forma de me ajudar a cursar o meu sonho. Vi, também, que a Uesb esttá na lista das melhores faculdades de Direito da Bahia, e isso me fez interessar ainda mais pela faculdade”, conta.

Dados da Secretaria Geral de Cursos apontam que a comunidade acadêmica da Uesb conta com cerca de 66% de estudantes de graduação formados por pessoas pretas ou pardas (consideradas negras pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sendo que quase 59% desses estudantes são mulheres. Outros números apontam que 83% dos estudantes possuem até 30 anos.

Para garantir a multiplicidade do seu público, atualmente, a Uesb conta com cinco formas de ingresso. O Vestibular e o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) são as entradas tradicionais. Além delas, existe a seleção de transferência, com entrada semestral, que permite o ingresso de estudantes que já estão cursando o Ensino Superior em instituições públicas ou privadas. Outras novidades são a seleção para portadores de diploma e o processo seletivo especial, ambos para a oferta de vagas ociosas. Com a implantação do sistema de reserva de vagas, desde 2009, que considera os recortes socioeconômicos e de cor, mais de 12.600 cotistas já ingressaram na Uesb.