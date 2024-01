Vice de Castro se filiará ao MDB e pode perder o apoio do governador

Vice de Cláudio Castro (PL) no governo do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha vai trocar o União Brasil pelo MDB. A cerimônia de filiação ocorrerá em São Paulo, com a presença do presidente nacional da sigla, Baleia Rossi, na próxima segunda-feira (5/2).

O movimento pode fazer com que Pampolha, que até então tinha a preferência de Castro para a sucessão ao Palácio Guanabara em 2026, perca o apoio do governador.

Castro reprova a mudança partidária de Pampolha, por ter ótima relação com dirigentes do União Brasil, sigla do atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacelar.

O vice-governador, por sua vez, avalia que o União Brasil não o deixará ser candidato em 2026, uma vez que Bacelar também pretende ser o nome da legenda.

E, por isso, decidiu migrar para o MDB antes que o STF decida se mudanças de siglas, por governadores e vices, também passarão a ser enquadradas como infidelidade partidária.