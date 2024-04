Vídeo: bandidos tentam invadir casa de Nando Reis em São Paulo

Divulgação

1 de 1 Nando Reis – Foto: Divulgação Na madrugada desta segunda-feira (15/4), a Polícia Militar de São Paulo desarticulou uma quadrilha que estava planejando assaltar a residência do cantor Nando Reis. Os criminosos iriam entrar no condomínio com um controle do portão clonado.

Os agentes abordaram um veículo, onde estavam três bandidos, que ficaram nervosos com a ação. Ao verificar a placa, o carro constava como procurado pelo proprietário, ou seja, rinha sido roubado.

Além disso, eles ainda levavam ferramentas e o dispositivo que abria o portão da vila onde fica a propriedade, no Itaim, na capital paulista. Questionados sobre para que seria o aparelho, os suspeitos confirmaram que seria para assaltar a casa do ex-Titãs.

Nando Reis não estava no local no momento da prisão dos assaltantes. O artista se apresentou em Curitiba, no Paraná, no último fim de semana. A polícia abriu uma investigação para descobrir detalhes sobre o caso e se haviam outras pessoas envolvidas.

