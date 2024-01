Victória Villarim revela sucesso como empresária e influencer nos EUA

Quando Victória Villarim encerrou 2020, ela nem imaginava as transformações pelas quais a sua vida passaria. Apesar de sempre ter atuado como bailarina, modelo e influenciadora, foi naquele ano, quando fez parte do elenco da 12ª edição de A Fazenda, que, de uma vez por todas, ganhou fama nacional.

Agora, quase quatro anos depois, a musa pretende começar 2024 com o pé direito e diversos projetos, inclusive, na área empresarial, já que, três meses após se mudar para os Estados Unidos, ela tem se destacado no ramo.

“Sempre fui apaixonada e dedicada a todas as funções que me propus a fazer. Sempre me entreguei mesmo, mas percebi que tenho mais projetos como influencer e empreendedora. Há alguns anos, quando vi que, de fato, eu influenciava as minhas seguidoras, pude prestar atenção nisso. Eu estava sempre vendendo o produto dos outros e conseguia inspirar as pessoas, mas nunca em meu favor. Então, pensei: ‘Por que não criar algo meu?’. Já sabia da necessidade delas e fui atrás de descobrir onde eu podia encontrar uma necessidade do mercado”, relatou.

Victoria Villarim

Victoria Villarim esteve em A Fazenda Reprodução

Victoria Villarim

Victoria já namorou o cantor Eduardo Costa Reprodução

NÃO REUTILIZAR victoriavillarim_119392694_1002953233554035_5938916861707965268_n

Victoria Villarim REPRODUÇÃO

E ela descobriu. Hoje, além de Victória estar à frente da Vicky Beauty e da Vicky Swim, que são marcas próprias, ela também atua no ramo de construção.

“Tenho direcionado meus investimentos para meus negócios próprios, mas também possuo sociedade com uma construtora e essa é uma das minhas maiores fontes de renda pois, aqui nos EUA, esse é um mercado muito rentável”, contou.

Residindo em solo americano há apenas três meses, Victória relembra a decisão de arriscar uma mudança como essa.

“Eu sempre quis estar aqui. Desde novinha, sempre foi meu sonho. Quando surgiu o sentimento de vir empreender e lançar o Vicky Beauty, agarrei essa oportunidade. Além de aqui ser um lugar que já possui toda a tecnologia necessária para nos desenvolvermos, também foi a chance de ter uma nova rotina, novos horários e hábitos. Não vou dizer que não assusta, porque assusta, sim, mas a gente se acostuma rápido com as coisas boas… Não é à toa que aqui é considerado um país de primeiro mundo, um país de oportunidades… E é mesmo! Tirando a falta da família e das pessoas amadas, tem sido tudo muito bom”, garantiu.

Com bagagem de sobra na vida profissional, Vicky garante que tem tirado de letra o fato de atuar nas duas funções: “Ser influenciadora e empreendedora é muito tranquilo, afinal, elas andam juntas. Ao mesmo tempo em que estou empreendendo, também estou influenciado meus seguidores e compartilhando com eles um pouco da minha vida pessoal, que é algo que eu gosto. Naturalmente, compartilho registros do meu dia, da minha rotina e de como as coisas andam por aqui… Creio que uma coisa complementa a outra e, por isso, tudo tem dado tão certo”, finalizou.