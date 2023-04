Reunião discute estratégias para intensificar a segurança nas escolas de Teixeira de Freitas

Reunião para elaboração de estratégias para a segurança nas escolas (Foto: Reprodução)

Na última terça-feira (11), ocorreu uma reunião entre a Secretaria de Segurança e Cidadania – com a presença de representantes da Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito –, a Secretaria de Educação e Cultura, a Assessoria de Comunicação e a Chefia do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, para a elaboração de estratégias que intensifiquem a segurança nas escolas da rede pública do município.

O monitoramento preventivo das unidades escolares é realizado através do Núcleo de Apoio Disciplinar, grupo de servidores composto também por policiais militares e que já trabalha para conter situações como as mencionadas em notícias falsas que circulam pelas redes sociais.

Ronda preventiva da Guarda Municipal na Escola Municipal São Lourenço (Foto: Reprodução)

No momento em que o Brasil recebeu alguns ataques em unidades de ensino, a gestão municipal atua a fim de intensificar as ações de segurança, promovendo rondas da Guarda Municipal e do Núcleo de Apoio Disciplinar nas Escolas. O diálogo com a Polícia Militar foi estreitado, visto que é a entidade responsável por ações ostensivas e preventivas e a 8ª Companhia Independente já está trabalhando de forma ativa, priorizando a segurança dos estudantes.

Reunião para elaboração de estratégias para a segurança nas escolas (Fotos: Reprodução)

Com diversas fake news sendo disseminadas para estimular o pânico entre professores, pais e estudantes de Teixeira de Freitas, os meios de comunicação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas exercem a checagem de notícias para o combate à desinformação. Entretanto, é necessário que a população receba todo e qualquer conteúdo com um olhar atento e crítico, sempre procurando fontes confiáveis e seguras.

A administração pública reitera seu compromisso com os cidadãos teixeirenses e com a educação, compreendendo que as escolas são espaços de aprendizagem, crescimento e paz. A colaboração de todos é essencial neste momento.

