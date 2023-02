Vídeo: Alckmin vacina Lula contra a Covid em lançamento de campanha

O vice-presidente Geraldo Alckmin foi o responsável por vacinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a versão bivalente do imunizante da Pfizer contra a Covid-19. O ato simbólico entre Alckmin, que é médico, e Lula aconteceu nesta segunda-feira (27/2), na inauguração da campanha Movimento Nacional pela Vacinação.

Esta foi a quinta dose da vacina contra a Covid-19 que o mandatário recebeu. Conforme a carteira de vacinação divulgada pelo petista, ele tomou quatro doses de vacina: as duas doses de Coronavac (em março e abril de 2021, em São Bernardo do Campo); a terceira dose, de Pfizer (em outubro de 2021, em São Paulo); a última, de Janssen, também na capital paulista, em abril de 2022.

Em 2008, quando cumpria seu segundo mandato como presidente, Lula recebeu uma dose da vacina contra gripe pelo adversário político da época, José Serra, que também era médico e atuava como governador de São Paulo.

Movimento Nacional pela VacinaçãoO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta segunda-feira (27/2) da inauguração da campanha Movimento Nacional pela Vacinação. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) 1, no Guará (DF), e contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e do vice-presidente Geraldo Alckmin.

“Não querer tomar vacina é direito de qualquer um. Mas tomar vacina é gesto de responsabilidade. É um gesto de muita garantia que você vai passar para a sua família”, disse Lula

“Tenho 77 anos. Tomo vacina porque gosto da vida. A vida é o dom maior que Deus me deu. A vida tem que ser preservada. Não tenha medo do Zé Gotinha. O Zé Gotinha significa só amor, e nada mais do que isso”, pediu.